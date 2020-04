Coronavirus: Fontana, 'nessun rinvio test sierologici per Milano'**

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Dal 21 aprile cominceranno i test sierologici, come annunciato ieri, a partire dagli operatori sanitari e socio sanitari e dalle province più colpite della Lombardia. Nessun rinvio dei test per Milano, ma una doverosa programmazione su basi scientifiche ed epidemiologiche”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sul tema dei test sierologici. In mattinata, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva rilevato che la città era esclusa dai test nella prima fase.