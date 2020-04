Coronavirus: contagi carcere, sindacato presenta denuncia a procura Verona

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - L'autorità giudiziaria intervenga e adotti ogni provvedimento per evitare di esporre "l'intera popolazione al serio e concreto rischio di diffusione del coronavirus". E' quanto emerge nella querela presentata ad Angela Barbaglio, procuratore di Verona, da Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria che ha denunciato la situazione del carcere veneto dove per il Covid-19 si contano "50 contagiati, tra poliziotti e detenuti" e dove le precauzioni prese, a dire del sindacato, non sarebbero sufficienti.

In particolare, spiega Di Giacomo all'Adnkronos, "abbiamo saputo di inviti verbali a non utilizzare le mascherine per non spaventare i detenuti, così come ci risulta che i nuovi arrivati siano stati tenuti in osservazione solo tre giorni e in assenza di sintomatologia associati ai reparti senza particolari ulteriori precauzioni, con il rischio concreto di contagiare o essere contagiati".

Se a situazione di Verona è quella che "numericamente preoccupa di più, anche il resto d'Italia non ci lascia tranquilli: Bologna e Voghera preoccupano, così come gli altri istituti di pena", conclude Di Giacomo che ancora una volta sollecita "il governo a fare presto per trovare soluzioni che possano garantire a quanti detenuti possibili di poter usufruire di misure alternative al carcere".