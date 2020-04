Coronavirus: il Comunicato di palazzo Chigi sulle conferenza stampa di Conte

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Dopo le polemiche seguite alla conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di venerdì scorso, l'Ufficio stampa di palazzo Chigi ha diffuso nel pomeriggio di oggi un comunicato di precisazione. Questo il testo.

"Alla luce del dibattito che sistematicamente si crea intorno alle conferenze stampa del presidente del Consiglio, riteniamo doveroso fare alcune precisazioni. Non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate. Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente".

"Tutti gli interventi del presidente del Consiglio si sono sempre svolti secondo le consuete modalità e, in particolare, nella forma di conferenze stampa, salvo qualche rara eccezione".