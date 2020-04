Coronavirus: sindaco Nembro, 'separati a Pasqua ma nessuno si sentirà solo'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "E' una Pasqua diversa, non avremmo mai immaginato di poterla vivere così, non pensavamo di poter essere così fragili e indifesi. Non ci è bastata la tecnica, non ci è bastata la scienza per proteggerci e non è stato sufficiente il benessere economico e il progresso finora raggiunto per mettere al riparo noi e i nostri cari. Stiamo affrontando un periodo drammatico, l'immagine che abbiamo del nostro mondo è stata completamente capovolta, abbiamo perso tutte le precedenti certezze sul futuro che ci attende e ci sentiamo insicuri e indifesi". Così il sindaco Claudio Cancelli, posta un video sul sito del Comune di Nembro, area in provincia di Bergamo tra le più colpite dall'emergenza coronavirus, per rivolgere gli auguri di buona Pasqua ai suoi concittadini.

"In queste settimane abbiamo pianto e piangiamo ancora soprattutto le persone che abbiamo perduto, per come tutto è successo, per come non siamo stati capaci di proteggerle e per la sensazione di averle abbandonate visto che nemmeno siamo riusciti ad accompagnarle. Ma stiamo anche scoprendo il vero volto della nostra comunità, un volto che è lo specchio di quel cuore grande di Nembro con la sua capacità di mettersi a disposizione degli altri, la sua generosità e l'atruismo, la sua capacità di prendersi cura di chi è in difficoltà: stiamo misurando la nostra vera umanità", aggiunge il primo cittadino.