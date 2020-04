Coronavirus: sindaco Alzano, 'Pasqua speranza ripartenza ma regna silenzio' (2)

(Adnkronos) - Parole che arrivano a poche ore dal messaggio rivolto ai cittadini del comune in provincia di Bergamo tra i più colpiti dall'emergenza coronavirus. Il primo invito è "stiamo a casa e non abbassiamo la guardia, il contagio e il riacutizzarsi dell’epidemia può avvenire in un attimo e non ce lo possiamo permettere". Il secondo messaggio è "l’augurio di una Buona Pasqua", in particolare "ai malati, alle famiglie che hanno perso un proprio caro, a quelle che sono in apprensione per qualche parente malato, ma anche a ai medici e operatori sanitari che da settimane stanno duramente lavorando e che meritano il nostro massimo rispetto e supporto".

Questa "non sarà certo la solita Pasqua, quel che ci è successo ci ha tolto il fiato ed il sorriso ed anche la nostra fede è messa a dura prova. Non siamo quindi nelle condizioni di sentire quel senso di gioia e festa che normalmente la Pasqua ci porta, e che ci spingeva a stare in compagnia durante giornate festose", scrive in un messaggio sulla pagina Facebook del Comune. "Pensavamo di essere invincibili e invece in solo un mese ci ritroviamo estremamente fragili, ci troviamo a piangere i nostri cari strappati dal nostro amore da un virus infame e vigliacco, che nemmeno ha consesso loro l’ultimo abbraccio, l’ultimo bacio, l’estremo e dignitoso saluto", dice il primo cittadino Bertocchi.

"Pasqua in ebraico significa 'passaggio'. Questo è certamente il significato che quest’anno come mai, dobbiamo dare a questa festa: passaggio ad una nuova dimensione che ci dovrà vedere certamente concentrati per uscire dall’emergenza sanitaria, ma anche già con la testa proiettata alla ripartenza, con gli immutati valori della serietà, della competenza, della fiducia e dell’onestà e nuovi obiettivi, fatti soprattutto di famiglia, senso del dovere e comunità. Sono certo che ci scopriremo migliori e più propensi ad ascoltare le ragioni degli altri, perché la vita è davvero una continua Pasqua alla ricerca della felicità", conclude il sindaco di Alzano.