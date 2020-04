Coronavirus: presidente Trivulzio, 'pensato a dimissioni ma voglio verità'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Ho pensato anche alle dimissioni, ma credo sia utile tenere duro e rimanere per ottenere chiarezza e capire quello che è o non è successo". Maurizio Carrara, presidente della Baggina, la struttura socio sanitaria di via Trivulzio al centro dell'inchiesta giudiziaria della magistratura milanese è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica. Il pubblico ministero ha inserito nel registro degli indagati il nome di Giuseppe Calicchio, direttore generale del Pio Alberto Trivulzio. "Di fronte alla gran mole di denunce delle quali abbiamo notizia a mezzo stampa è un atto dovuto, credo anche necessario e inevitabile per vederci chiaro", spiega l'intervistato.

"Spero sia fatta chiarezza. In ogni sede. E che questi infermieri collaborino anche con la magistratura, come io stesso farò se verrò chiamato", dice. "Le segnalazioni riportate negli articoli suscitano inquietudine e preoccupazione, se alcune di queste fossero riscontrate sarebbe un fatto gravissimo e inquietante. Condivido la scelta da parte del governo e del ministro della Salute di una Commissione che accerti i fatti e le eventuali responsabilità, un organo amministrativo terzo avrà possibilità di accertare quanto accaduto senza condizionamenti".

Fino all'uscita di tali articoli, "le rappresentazioni della situazione da parte dell'Unità di coordinamento Cov-2 hanno sempre ribadito che i dispositivi di protezione individuale sono stati forniti nei casi e nei modi previsti dalla normativa Covid. Io giuro sul mio onore che non avevo alcun motivo di dubitare", dice Carrara che ha un potere di indirizzo. "Vedremo le indagini. Io aspetto una relazione che il Consiglio d'indirizzo ha chiesto al direttore generale e che verrà messa a disposizione degli inquirenti. Sulla base di tale relazione e degli altri dati che permetteranno un quadro dell'accaduto avremo modo di esprimere un giudizio definitivo. Per ora, leggo le frasi delle persone che denunciano e sono preoccupato e rattristato, mi auguro tempi rapidi per le inchieste", conclude.