Coronavirus: in Lombardia ieri mobilità 32%, 'è 2% in più rispetto a solito'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Ieri in Lombardia la mobilità dei cittadini è salita al 32%, "quando normalmente nella giornata di sabato abbiamo un 30%, siamo ancora a un 2% in più". Lo ha detto nella diretta Facebook quotidiana il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

"Forse - spiega - si tratta di chi può essere andato a fare la spesa per Pasqua, ma dobbiamo rimanere in casa. Domani è il lunedì dell'Angelo, e anche domani come stasera ci saranno cene e pranzi: non invitate amici", raccomanda ancora.