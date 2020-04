Coronavirus: in Lombardia +1.460 positivi, calano ricoveri (-57)

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 59.052 positivi al coronavirus oggi, 1.460 in più rispetto a ieri, un po' meno dei +1.544 del giorno prima. Calano i ricoveri generici in ospedale, con 57 posti liberati nella regione. Secondo gli ultimi dati della Regione illustrati dall'assessore Giulio Gallera, i tamponi processati ieri sono stati 9.530. "Nelle scorse settimane ne facevano 5mila, 6mila", ha ricordato l'assessore. "C'è una crescita costante, ma il dato molto positivo è il calo dei ricoverati". Il numero dei dimessi è 1.405.