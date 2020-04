Coronavirus: agli ospedali lombardi 600 colombe d'autore dalla Campania (2)

(Adnkronos) - Nel frattempo, SlowSud e altri 14 ristoranti continuano a rifornire di 2mila pasti settimanali ospedali e ai senzatetto, tra pasta alla Norma, conchiglioni ricotta e spinaci, lasagne al ragù, cannoli e chiacchiere. "Eravamo in piena produzione quando è scoppiata l’emergenza", racconta Sal De Riso. "Tutti i dipendenti sono andati in cassa integrazione, ho chiuso la pasticceria, si sono fermati i nostri rivenditori. A un certo punto ho detto: facciamo solidarietà, almeno mi rendo utile. Ora sono felice, come se le avessi vendute tutte".