Coronavirus: '4 Ristoranti a Ballarò', oggi 1.200 pasti per famiglie in difficoltà a Palermo

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - Ballarò, uno dei quartieri più ricchi di contrasti e dinamicità della città di Palermo, si attiva con tutta la sua comunità solidale preparando e distribuendo oggi porta a porta 1.200 pasti per sostenere le famiglie più in difficoltà, all'interno della campagna di raccolta fondi "Un banco del sorriso a Ballarò". "Declinando in veste cooperativa il format di successo dello chef Alessandro Borghese, quattro ristoranti Palermitani, che hanno sede proprio nel quartiere Ballarò - Moltivolti, Il Vicolo, SantaMarina e Ballarak - hanno scelto di stringersi, nonostante la grande crisi che colpisce il proprio settore, e preparare per questa domenica di Pasqua ben 1.200 pasti per le famiglie del quartiere più in difficoltà a causa dell’emergenza covid-19", spiegano gli organizzatori.

L’idea nata e promossa dalla rete SOS Ballarò, all’interno della campagna "Un banco del sorriso a Ballarò", "è stata subito accolta con grande entusiasmo dalle tante associazioni del quartiere, da diversi commercianti e dagli stessi volontari, che hanno scelto di attivarsi per le tantissime famiglie in difficoltà che rischiano di non aver granché da mettere a tavola proprio il giorno di Pasqua".

La campagna, partita da quasi due settimane, ha già raccolto circa 7.000 euro e questo weekend pasquale, consegnerà anche materiale ludico-didattico, libri, pacchi speciali con uova di Pasqua alle famiglie con bambini. "Purtroppo, nonostante la buona volontà messa in campo, il Comune di Palermo e la Protezione Civile non sono ancora riusciti ad entrare nella fase esecutiva di distribuzione dei “buoni spesa” che darebbero sollievo alle tantissime famiglie che vivono un momento di grandissima difficoltà", dicono gli organizzatori.