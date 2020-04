Milano: Sala, 'sempre vicini a Silvia Romano e a sua famiglia'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Stamattina ho fatto un po' di telefonate, la prima al papà di Silvia Romano, rapita in Africa ormai quasi un anno e mezzo fa. Solo per dirgli che il momento difficile non ci sta facendo dimenticare come milanesi Silvia, alla quale va tutto il nostro affetto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo videomessaggio quotidiano.