Coronavirus: 'Strada degli scrittori', on line faccia a faccia con scrittori e intellettuali

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - Anche la “Strada degli scrittori” in questi giorni di emergenza sanitaria, invitando tutti a restare a casa, rafforza l’offerta di intrattenimento sulla rete e sui social. A cominciare dalla pagina Facebook dove è possibile seguire diverse rubriche e un quotidiano faccia a faccia con protagonisti del mondo culturale come Dacia Maraini, Eva Cantarella, Pierluigi Battista, Andrea Purgatori, Roberto Burioni, Francesco Merlo, Giuseppina Torregrossa, Lidia Tilotta, Catena Fiorello, Nadia Terranova e tanti altri.

Un modo per parlare degli autori di una ”Strada” che percorre i luoghi di Sciascia, Camilleri, Pirandello attraversando la Valle dei Templi di Agrigento, sede del Master di scrittura organizzato con la Treccani diretta da Massimo Bray. Anche lui a colloquio con Felice Cavallaro, direttore della Strada degli scrittori. Tutti chiamati a preparare il prossimo master previsto dal 4 all’11 settembre in collaborazione con il Polo universitario di Agrigento. Previsto per il giorno di Pasqua, alle 17, il collegamento con Eva Cantarella, la studiosa famosa per le sue ricerche sul diritto e sulla vita quotidiana di greci e romani.