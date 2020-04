Coronavirus: Richetti a Conte, 'non si usa tv pubblica per polemica politica'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma la tv pubblica (e privata) a reti unificate e all’ora di punta, la usi da Premier per comunicazioni istituzionali. La polemica politica la fai con altri strumenti e altri modi. Non chiedi responsabilità se sei il primo a non usarla". Lo scrive su twitter Matteo Richetti di Azione.