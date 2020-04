Coronavirus: prefetto Milano, 'accogliamo direttiva Lamorgese, analisi attenta'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Questo è un momento particolarmente delicato sotto tutti i punti di vista e quindi accogliamo la direttiva del ministro per intensificare l’attività”. Lo ha detto a Sky Tg24 Prefetto di Milano, Renato Saccone rispondendo a una domanda sulla direttiva del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ai prefetti, che ha chiesto tra le cose di monitorare il disagio sociale ed economico.

"Noi - ha spiegato - partiamo da un tessuto sociale e istituzionale che già da tempo ha assunto la lotta alle mafie come priorità. Ora dobbiamo fare un’analisi attenta della situazione attuale e lo dobbiamo fare tenendo presente che è falso immaginare, in particolare per la ‘ndrangheta, tentativi di infiltrazione solo su grandi appalti o grandi opere, ma c’è la capacità di ramificarsi e di colpire anche in settori apparentemente marginali".

Quindi, "tutto il tessuto è interessato, in più c’è anche il possibile acuirsi di tensioni sociali ed economiche per il mondo delle piccole aziende e della piccole imprese. Sono preoccupato per questo, però il tessuto che abbiamo e la forza che ci dà la nostra gente in questo momento ci spinge ad essere comunque cautamente ottimisti".