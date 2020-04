Coronavirus: Faraone, 'ieri morto 'medico 107', gli era stato negato tampone, vergogna'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Ieri è morto Edoardo Valli, il medico numero 107 deceduto da quando è esplosa l’emergenza coronavirus. Il 14 Marzo alle 20.55 scriveva questo post, come un naufrago infila un messaggio in una bottiglia e la lancia in mare aperto. Nessuno lo ha ascoltato". Lo scrive su Fb il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, rilanciando il post del medico scomparso ieri in cui raccontava i suoi sintomi, la mancanza del tampone e l'indicazione di stare a casa curandosi con la tachipirina.

"Su questa storia dei tamponi negati a chi va in corsia, medici, infermieri, operatori sanitari, vogliamo si faccia immediatamente chiarezza. Non è tollerabile. Ho presentato un’interrogazione con risposta urgente al governo. Vanno individuati i responsabili e va posto immediatamente rimedio a questa vergogna".