Coronavirus: E.Letta, 'psicodramma su Mes, poi se fuori non ci prendono sul serio...'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Un Paese che vuole autodistruggersi quello in cui mentre la gente muore, è psicodramma su fatti che dovrebbero essere (e SONO) giuridicamente certi e noti, come le date e le responsabilità sulla decisione della nascita del MES. Poi ci lamentiamo se fuori non ci prendono sul serio". Lo scrive su twitter l'ex-premier Enrico Letta.