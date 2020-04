Coronavirus: De Nicola, 'Barachini agisca sentendo tutta Vigilanza'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Vorrei solo ricordare a Barachini che come presidente della Vigilanza non dovrebbe inviare lettere alla Rai accogliendo le richieste di una parte della commissione, nel caso specifico dell'opposizione, senza sentire le opinioni di tutte le altre forze politiche rappresentate". Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, Primo Di Nicola.

"Tanto più se nella stessa lettera il presidente arriva ad indicare all'azienda le condizioni perentorie per un diritto di replica alle dichiarazioni del presidente del Consiglio. Vorrei ricordare che sinora sul servizio pubblico ai rappresentanti di Lega, Fi e FdI sono stati assicurati tutti gli spazi per illustrare le loro posizioni. Cosa che abbiamo visto anche oggi con un’intervista di Giorgia Meloni al Tg1 dell’ora di pranzo. Vorrei ricordare al presidente Barachini che il suo ruolo di presidente richiede il rispetto di step istituzionali che non dovrebbero mai mancare”.