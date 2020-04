Coronavirus: Barachini, 'martedì Vigilanza Rai, lettera ad azienda per diritto replica'**

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "A seguito della richiesta di convocazione urgente della Commissione di Vigilanza da parte dei capigruppo dell'opposizione, che chiedono il ripristino dell'equilibrio informativo dopo le dichiarazioni di ieri sera del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ho fissato una riunione informale in videoconferenza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, estesa a tutti i commissari, per la giornata di martedì". Lo spiega in una nota il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini.

"Nel frattempo, ho inviato una lettera ai vertici del Servizio Pubblico chiedendo che sia garantito quanto prima un proporzionato diritto di replica ai leader dell'opposizione citati nelle dichiarazioni del premier."