Coronavirus: a Milano oltre 22mila controlli, 660 multati

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Superlavoro delle forze dell'ordine nel Venerdì Santo. Ieri a Milano sono state controllate 18.497 persone e 3.936 esercizi commerciali. In tutto sono stati 660 i multati per non aver rispettato le misure di contenimento del coronavirus. Denunciati invece 29 titolari degli esercizi commerciali controllati.