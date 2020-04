Sicilia: Fi, 'a rischio collegamenti con le isole, 'intervenga Patuanelli'

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "I commissari di Tirrenia, attualmente in amministrazione straordinaria, nonostante la Cin, compagnia italiana di navigazione che svolge in convenzione con lo Stato il servizio di continuità territoriale via mare per le isole, abbia più volte comunicato la disponibilità ad offrire le garanzie di pagamento reclamate da Tirrenia, hanno operato un sequestro conservativo sui conti correnti di Cin. Tale decisione, bloccando di fatto i conti correnti della compagnia di navigazione, ne impedisce l’operatività con conseguenze drammatiche, ovvero il blocco dei collegamenti con e per le isole. Si tratta di una decisione incomprensibile, che isolerà la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti, in un momento drammatico del Paese. Chiediamo con forza al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, di intervenire non solo perché iniziative di questo genere dovrebbero essere inibite ma perché i commissari di Tirrenia facciano un passo indietro rispetto alla decisione assunta, che mette a rischio la garanzia della continuità territoriale per milioni di cittadini”. Lo dichiarano, in una nota, Stefania Prestigiacomo, Nino Germanà, Giusi Bartolozzi, Matilde Siracusano e Francesco Scoma, deputati nazionali siciliani di Forza Italia.