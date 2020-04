Iotti: Mattarella, 'impegno per orizzonte europeo traguardo storico'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Nei quasi tredici anni di presidenza" della Camera, Nilde Iotti "svolse il suo compito con rigore, con imparzialità, con un forte senso delle istituzioni: questi grandi meriti sono stati da ogni parte riconosciuti e apprezzati". Lo ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel centenario della nascita.

"La sua forte passione politica, a cui mai ha rinunciato nella vita del suo partito e nel dibattito pubblico, non ha oscurato in lei -sottolinea il Capo dello Stato- la coscienza del bene comune, la piena responsabilità nazionale delle istituzioni democratiche, l’orizzonte europeo che sempre più si mostrava come un cruciale traguardo storico. Il suo impegno e la sua testimonianza rimangono patrimonio della memoria della Repubblica".