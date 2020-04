Iotti: Bonetti, 'sua tenacia e coraggio esemplari'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Cento anni fa nasceva Nilde Iotti, la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente della Camera dei Deputati. L’8 marzo l'abbiamo ricordata tra le donne che hanno aperto una strada nella storia del Paese e liberato possibilità per le altre. È in questa data così importante per tutte noi che desidero presentarvi le "Donne per un nuovo Rinascimento", a cui ho chiesto di aiutarci per far ripartire l'Italia. La tenacia e il coraggio esemplari della Presidente Iotti ci guidino in questa nuova responsabilità". Lo scrive su Fb la ministra della Pari Opportunità, Elena Bonetti.