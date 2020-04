Coronavirus: Vittorio Colao verso presidenza task force fase due

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Vittorio Colao a capo della task force di esperti chiamati a fare uscire il Paese dalla crisi generata dal Covid19. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ex ad di Vodafone sarebbe in pole position per guidate la squadra di esperti -manager, psicologi, economisti, organizzatori del lavoro- chiamata ad affiancare il comitato tecnico scientifico per rimettere in moto il paese, superata la fase emergenziale. "Non è deciso, ma è molto probabile che alla fine sia indicato Colao", riferisce una fonte di governo.