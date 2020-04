Coronavirus: Verducci, 'contributo solidarietà contro disuguaglianze'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Giusta la proposta del gruppo Pd della Camera di un contributo di solidarieta' da parte di chi ha redditi piu' elevati per aiutare chi e' più in difficolta'. Questa crisi sta acuendo in maniera drammatica diseguaglianze e disparità sociali". Lo sottolinea senatore Francesco Verducci della Direzione nazionale Pd.

"È doveroso e necessario intervenire con una misura che attui il criterio della perequazione e della progressività fiscale sanciti dalla Costituzione. Ci sono persone che rischiano di perdere lavoro e reddito, in particolare i giovani lavoratori autonomi. Ci sono fasce sociali che rischiano di scivolare sotto la soglia di povertà. C'è un'enorme questione sociale ingigantita dall'emergenza sanitaria in corso che ha paralizzato gran parte delle attività economiche".

"Questa misura di solidarietà può portare allo stanziamento di oltre un miliardo a sostegno dei ceti più deboli e precari. È politicamente ed eticamente quanto mai importante nel momento sociale che stiamo vivendo".