Coronavirus: Orfini, 'contributo per chi ha meno, nulla di scandaloso'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Questa crisi non è una 'livella' sociale. Anzi, è vero esattamente l'opposto. Per questo chi ha di più può dare un contributo straordinario per sostenere chi ha di meno. È possibile ed è giusto. Oggi lo abbiamo proposto. E non ci vedo nulla di scandaloso". Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.