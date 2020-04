Coronavirus: migrante positivo a Pozzallo, Candiani 'da Viminale gestione dissennata'

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "La dissennata gestione degli sbarchi operata dal Viminale vanifica tutti gli sforzi fin qui fatti dagli italiani. La notizia dell’immigrato a Pozzallo risultato positivo al coronavirus è tremenda. Di fatto il ministero dell’Interno ha permesso che un Covid positivo sbarcasse in Italia senza alcun controllo o precauzione, lasciandolo a contatto con chissà quante persone ed esponendole al contagio". Lo dice il senatore Stefano Candiani, segretario regionale della Lega Sicilia, per il quale "questa condotta è criminale. Il ministro, invece di sprecare energie per bloccare per via giudiziaria le ordinanze per il contenimento del contagio emesse dal sindaco di Messina, si preoccupi del disastro che sta accadendo sulle coste siciliane".