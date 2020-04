Coronavirus: Marrocco (Fi), 'garantire massima sicurezza traffico aereo'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “La comunità scientifica ritiene probabile che il Coronavirus sia arrivato in Italia attraverso i viaggi aerei che hanno collegato l'epicentro della pandemia, il focolaio di Wuhan, con migliaia di altre città, anche a causa delle triangolazioni aeree, ovvero di quei voli utilizzati come scali in altri Stati da quanti provenivano dalla Cina. Insomma, è molto probabile che proprio il trasporto aereo abbia rappresentato il principale canale di trasmissione del virus COVID-19 in Italia. Considerato che le misure restrittive, come la quarantena, previste per quanti entrano in Italia dall’estero non sono soggette a controlli effettivi e alla luce delle limitazioni adottate da numerosi Paesi europei, chiediamo al governo ponga in essere ulteriori iniziative in materia di traffico aereo per l'Italia volte a garantire la massima sicurezza sanitaria possibile”. Lo ha sottolineato la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco, nel corso dello svolgimento di interpellanze urgenti alla Camera.