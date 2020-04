Coronavirus: Marattin (Iv), 'bene Gualtieri, ora discutere senza slogan'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Ottimo lavoro del Ministro Gualtieri che, come noi giudicavamo utile e possibile, ha ottenuto il Mes senza condizionalita’. Per quanto riguarda la sua eventuale attivazione per l’Italia, ne discuteremo. Anche perché a qualcuno (che chiede che la Bce acquisti illimitatamente titoli di stato sul mercato secondario) sfugge, incredibilmente, che questo può avvenire solo dopo l’attivazione del Mes. Ed essendo questo possibile senza condizioni, credo che dovremo discuterne senza slogan e senza cedimenti al populismo”. Lo sottolinea Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva.