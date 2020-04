Coronavirus: M5S boccia contributo solidarietà, 'non esiste'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Non esiste". Il M5S boccia senza alcun tentennamento la proposta avanzata dal Pd, ovvero un contributo di solidarietà per i redditi superiori agli 80mila euro. Fonti di governo grilline spiegano all'Adnkronos che "proposte di questo tipo per noi non esistono, è il momento questo di dare ai cittadini, non di mettere le mani nelle loro tasche".