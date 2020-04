Coronavirus: Kraft offre consegna Glovo a Pasqua e Pasquetta e dona ad Ali (2)

(Adnkronos) - "Come piattaforma di consegne multi-categoria, siamo convinti che in questa emergenza il delivery sia diventato uno strumento ancora più essenziale per riscoprire le piccole cose che ci fanno sentire parte di una famiglia o di un gruppo, anche a distanza", spiega Niccolò Francalanci, head of Marketing & Growth di Glovo Italia.

"Ail da sempre mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue - dichiara il professor Sergio Amadori, presidente nazionale dell’associazione -. Ogni anno finanziamo 116 centri ematologici in tutta Italia, l’assistenza e l’accoglienza gratuita per oltre 7500 pazienti. Ail sta lavorando a pieno ritmo in questa emergenza, fornendo mascherine, guanti e gel disinfettanti alle aziende sanitarie, sostenendo le spese per spostare a domicilio la consueta attività di day hospital per i pazienti ematologici, avviando studi per valutare l'impatto del Coronavirus sui pazienti affetti da malattie del sangue. Siamo grati per l'aiuto che Kraft e Glovo ci offrono per continuare a sostenere la ricerca scientifica e assistere i pazienti ematologici".