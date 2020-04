Coronavirus: Inps, 'quasi 450 mila domande al giorno, critiche e attacchi strumentali'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "La regolare ricezione di un numero così imponente di domande di prestazioni (ne sono arrivate in media quasi 450.000 al giorno) è frutto dello straordinario e ininterrotto impegno di tutti i lavoratori dell’Inps e in particolare dell’area informatica e del suo responsabile". Così in una nota l'Istituto rendendo noto i dati sulle domande pervenute per le prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia. "Le critiche e gli attacchi strumentali e non disinteressati verso l’Istituto - sottolinea l'Inps - si infrangono miseramente sulla realtà del fatto che il Decreto Legge 'Cura Italia' porta la data del 17 marzo 2020. Ma oltre agli sforzi di natura tecnologica ed organizzativa l’Istituto si sta impegnando per la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; si ricorda, uno per tutti, la semplificazione dei pagamenti diretti della cassa integrazione". L’Inps "forte della sua lunga storia" conferma "il suo totale impegno a svolgere i compiti affidati per il bene della collettività".