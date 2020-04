Coronavirus: Fico, 'Polizia straordinaria per controllo e vicinanza a popolazione'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Il nostro più sentito grazie oggi a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno sono al servizio della nostra comunità, contrastando la criminalità e tutelando la nostra sicurezza e la legalità. Siamo riconoscenti per l'impegno straordinario necessario in questa situazione di emergenza e per l’attività di vigilanza, controllo dei territori e di sostegno e vicinanza alla popolazione. Auguri alla Polizia di Stato per il 168/mo anniversario della sua fondazione". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico.