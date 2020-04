Coronavirus: Faraone, 'Pd sempre più partito delle tasse'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Le tasse vanno diminuite, non aumentate. Parlare di patrimoniale per chi guadagna 3.500€ al mese è assurdo. Si pensi a riaprire in sicurezza, non a spennare gli onesti. Impressiona la mutazione genetica del Pd, sempre più partito delle tasse”. Lo scrive su Twitter il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.