Coronavirus: Di Giorgi (Pd), 'Comuni in ginocchio, governo intervenga'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “L'epidemia del coronavirus sta mettendo in ginocchio i comuni italiani con il rischio serio di veder saltare tutta la rete di protezione sociale, dei servizi e delle attività economiche, che ruotano attorno ai loro bilanci. Il governo ed il ministro Gualtieri devono dunque intervenire immediatamente e con forza sfruttando tutta la flessibilità di bilancio che già ora la sospensione del patto di stabilità Ue permette agli Stati membri. Non possiamo mettere i ginocchio le nostre municipalità, umiliando i sindaci che sono in prima linea per mantenere, in un un momento difficilissimo, la coesione sociale del Paese”. Lo afferma la deputata del Pd Rosa Maria Di Giorgi, componente della commissione Cultura. “Se saltano i Comuni -avverte- salta la democrazia".