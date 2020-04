Coronavirus: Conte, 'protocollo salute sarà aggiornato'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Il protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro l'abbiamo siglato a meta' marzo con le parti sociali: quello è il nostro testo base. Ora gli esperti lo stanno integrando e rafforzando". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Le imprese approfittino di questo periodo di sospensione per sanificare i luoghi di lavoro e per attrezzarsi per una corretta applicazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro".