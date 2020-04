Coronavirus: Conte, 'combatteremo fino alla fine per eurobond'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Bisogna lavorare ancora per costruire qualcosa di più ambizioso come la costituzione di un Fondo finanziato con i famosi eurobond. Il Fondo deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle cifre richieste da un'economia di guerra. Il Fondo deve essere disponibile da subito, lo sto dicendo ai miei omologhi europei: se arriveremo tardi sarà insufficiente". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Il nostro strumento è l'eurobond, lo riteniamo quello più adeguato e combatteremo fino alla fine per sostenerlo - assicura il presidente del Consiglio - noi continueremo a lavorare nella direzione eurobond. C'è il rischio, lei dice, di non vederli attivati sin da subito -dice Conte rispondendo a un giornalista - se lei ha altre soluzioni le proponga, proponetele. Io quel che posso dire è che l'unica scorciatoia che conosco è andare al Consiglio europeo a lavorare strenuamente, con coraggio e determinazione. Da parte mia, ci sarà tutta".