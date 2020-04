Coronavirus: commissione lombarda su Rsa presieduta da Mauro Agnello (3)

(Adnkronos) - "Il 30 marzo - ha concluso l'assessore - è stata poi approvata un'ulteriore delibera che ha messo insieme i protocolli con cui trattare questi pazienti nelle Rsa con delle istruzioni precise anche riguardo alla richiesta del trasferimento in ospedale in caso di necessita'. Un trasferimento che doveva avvenire solo dopo un primo trattamento nelle residenze per evitare lunghe attese nei Ps, molto rischioso in pazienti over 75 e con patologie".

Il direttore di Areu, Alberto Zoli, ha ricordato che "le chiamate al numero unico 112 sono passate da 12.000 a oltre 40.000 al giorno, con un inevitabile rallentamento del trasferimento di quelle dedicate al soccorso, cioè al 118, che faceva comunque fatica a processarle, considerato che erano nell'ordine di 5.000 al giorno. Un numero significativo che ben rappresenta di quanto fossero sovraccarichi i pronto soccorso e di quanto fossero lunghe e rischiose le attese per pazienti over 75".