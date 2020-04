Coronavirus: Catalfamo (Lega), 'ok sostegno teledidattica assessore Lagalla'

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - “Esprimiamo soddisfazione per quanto fatto dall’Assessorato Regionale all’Istruzione Roberto Lagalla in riferimento al sostegno alla teledidattica. Era stata una nostra proposta in via prioritaria accertarsi delle parità di accesso alla rete FAD. Non tutte le famiglie hanno accesso a internet e non tutti gli studenti sono dotati di strumenti adeguati che supportino la formazione a distanza". Così Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia per Salvini Premier.

"Per presentare domanda bisognerà avere un Isee inferiore ai 30 mila euro. Il fondo previsto è di 970 mila euro e le domande vanno presentate ai dirigenti scolastici dei propri istituti. L’iniziativa vale per un rimborso fino a 2.500 euro e riguarda tutti gli istituti scolastici di primo e secondo grado con sede in Sicilia".

“Dopo la nostra proposta, confermata ieri dal governo Musumeci e dall’Assessore Lagalla, in riferimento agli studenti universitari e a un fondo ad hoc per le spese degli affitti, accogliamo con entusiasmo anche questo risultato, segno che il dialogo con il governo regionale è forte e costruttivo nell’interesse dei siciliani”, conclude.