Coronavirus: Castelli, 'patrimoniale spacca Paese, no mani in tasche cittadini'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Siamo stati sempre contrari alla patrimoniale, una misura che spacca il Paese, oltretutto in questo caso per recuperare un miliardo di euro: per le cifre di cui si parla" nella battaglia anti Covid19 "siamo veramente a una cifra poco considerevole. Il Coronavirus non fa distinzione di reddito, a maggior ragione non è questo il momento di mettere le mani nelle tasche dei cittadini". Lo dice il viceministro all'Economia Laura Castelli all'Adnkronos, commentando la proposta tardata Pd su un contributo di solidarietà per i redditi sopra gli 80mila euro.

"Piuttosto - rimarca Castelli - chi ha di più e può farlo doni alla Protezione civile, visto che abbiamo detassato le donazioni. Anche noi del M5S stiamo devolvendo il taglio dei nostri stipendi all'emergenza".