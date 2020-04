Coronavirus: Amendola, 'buon primo passo, strumenti nuovi su tavolo leader'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "E' un buon primo passo. L'eurogruppo ha lavorato per mettere sul tavolo dei leader tutti gli strumenti a disposizione. Strumenti nuovi come chiedevamo. C'è un fondo per la ripresa, per la cassa integrazione, per la liquidità imprese". Lo dice il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola, a Rainews24.