Coronavirus: Salvini, 'Die Welt indaghi su finanziamenti Ong tedesche in Mediterraneo'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Ci rimane qualche curiosità su chi finanzi, e per quali motivi, le tante navi delle Ong che nel Mediterraneo traghettano immigrati clandestini. Saremmo lieti di leggere su 'Die Welt' un’inchiesta su questo problema, magari basata su fatti e non su insulti, per capirne un po’ di più su un fenomeno che avviene in violazione delle leggi nazionali e comunitarie e che riguarda e danneggia tutti, a partire dagli stessi immigrati". Lo scrive il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una lettera a Die Welt pubblicata sul suo profilo Facebook.