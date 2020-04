Coronavirus: Presidente Corte appello Palermo, 'processi continueranno a porte chiuse'

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "E' intenzione di tutti cercare soluzioni che consentano la più ampia ripartenza della giurisdizione. Deve essere chiaro che si spera che la ripresa sia la più rapida possibile, ma i processi che si possono fare continueranno a essere celebrati a porte chiuse". Lo ha detto il Presidente della Corte d'appello di Palermo Matteo Frasca incontrando i giornalisti in videoconferenza. "Tutti auspichiamo che si riprenda in modo ordinario - dice ancora Frasca - e quello che è importante è che dobbiamo attrezzarci per un futuro di maggiore funzionalità per snellire l'attività. Utilizziamo questa esperienza drammatica per potenziare alcuni ambiti che possono essere potenziati".