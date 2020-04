Coronavirus: Presidente Corte appello Palermo, 'per lungo tempo attenzione alle distanze'

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Per lungo tempo si dovrà prestare particolare attenzione alle indicazioni di distanziamento sociale determinate da una emergenza biblica". Ne è convinto il Presidente della Corte d'appello di Palermo Matteo Frasca, che ha incontrato i giornalisti in videoconferenza. "A mia memoria mai ricordo uno stop dell'attività giurisdizionale di queste proporzioni in termini qualitativi e quantitativi e palazzi di giustizia così vuoti - dice ancora Frasca - Ma questo ci deve essere utile per ripartire anche con percorsi organizzativi e virtuosi che abbiamo incrementato durante questo periodo".