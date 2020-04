Coronavirus: Presidente Corte appello Palermo, 'Mafia approfitterà dell'emergenza'

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Di certo si può prevedere il verificarsi dell'intromissione della criminalità organizzata che prospera sul nostro territorio. Non sono in condizione di fare valutazioni specifiche, ma fondate su esperienze pregresse: nei territori in economia depressa in cui soprattutto i diritti fondamentali come lavoro e diritti sociali non hanno una applicazione concreta notevole, il rischio della devianza verso la criminalità organizzata esiste". E' l'allarme lanciato dal Presidente della Corte d'appello di Palermo Matteo Frasca che ha incontrato in videoconferenza i giornalisti del capoluogo siciliano. "Sarà lo Stato, in tutte le sue articolazioni, compresa l'autorità giurisdizionale, ma ancora prima quello di uno stato sociale efficace ed efficiente - spiega ancora Frasca -a evitare che queste sacche di nuova povertà possano alimentare le fila delle organizzazioni criminali".