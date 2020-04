Coronavirus: Pd, 'nostra ossessione bene Paese, per Meloni e Salvini è male Italia'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo un’unica ossessione, fare il bene del nostro paese, e continuare a portare avanti una trattativa in Europa, perché sia proseguita la strada già intrapresa da numerose istituzioni europee, di immettere il denaro necessario nelle economie dei paesi membri per fronteggiare la terribile crisi". Lo sottolineano in una nota congiunta il responsabile Esteri del Pd, Emanuele Fiano, con Brando Benifei, capodelegazione dei democratici a Bruxelles, e Simona Bonafe', parlamentare europea e vicepresidente del gruppo S&D.

"Così come hanno già fatto la Bei, La Commissione, con il fondo Sure e con le altre misure di sospensione del patto di stabilità. La nostra posizione è quella che ha espresso il governo italiano in questi giorni. Tra i più critici con l’Europa, ci sono, da sempre ovviamente, i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I loro Partiti fratelli olandesi, di cui loro sono alleati nei gruppi parlamentari europei, rispettivamente, Forum door Democratic, FvD, che siede insieme a Fratelli d’Italia nel Parlamento europeo e PVV, Il Partito per la Libertà, Partij voor de Vrijheid, che siede insieme alla Lega, ieri nel Parlamento olandese hanno votato due mozioni, insieme anche al Partito EPP, popolari, che chiedono al governo olandese di votare no agli Eurobond e si all’uso del MES con pesanti condizioni".

"Queste posizioni sono passate con il voto contrario del PvdA ( socialisti dello stesso gruppo del PD al Parlamento Europeo), dei verdi e di Democraten 66 e il voto favorevole di tutti gli altri partiti. Altre verità non ci sono. Resterete alleati in Europa di Partiti che vogliono il male dell’Italia?".