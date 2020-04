Coronavirus: Pd, 'lavoriamo perché Agenas torni a normalità'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Leggiamo della decisione del ministro della Salute di commissariare Agenas. Lavoriamo affinché si possa tornare al più presto ad uno svolgimento ordinario del suo lavoro, che ricordiamo trattasi di un ruolo di supporto tecnico-scientifico tra Stato e Regioni e svolge importanti e delicati compiti quali la messa in campo del piano nazionale esiti e l’Ecm". Lo sottolinea la deputata e responsabile del forum Salute del Pd, Beatrice Lorenzin.

"Proprio in questa fase, in cui molte decisioni devono essere necessariamente prese con urgenza ed in modo centralizzato, è importate che gli organismi di raccordo tra Stato e Regioni possano tornare a lavorare con i metodi consultivi e collegiali che garantiscano la partecipazione e il coinvolgimento di tutti".