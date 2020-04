Coronavirus: parlamentari Pd a Conte e Gualtieri, '200 mln per comuni più colpiti' (2)

(Adnkronos) - "Facciamo seguito alla nostra lettera del 1 Aprile scorso, nella quale vi abbiamo segnalato l’estrema necessità di un intervento straordinario di sostegno alle province maggiormente colpite dall’emergenza legata al coronavirus, per avanzare più precisamente un’ipotesi di lavoro anche alla luce delle tante interlocuzioni quotidiane con gli amministratori locali dei nostri territori. La necessità impellente è proprio quella di supportare con una misura finanziaria dedicata gli enti locali che per primi, e da tempo, stanno affrontando l’emergenza anche caricandosi attività straordinarie di gestione necessitate dalla gravissima situazione determinata con l’esplosione dell’epidemia”.

“A tal proposito - propongono i parlamentari Pd - avanziamo dunque la proposta che il contributo straordinario di sostegno a queste realtà sia quantificato in almeno 200 milioni di euro a supporto dei 671 comuni coinvolti e in almeno 30 milioni di euro per i cinque enti provinciali interessati della zone più colpite. Tale contributo andrebbe poi ripartito in base al numero di residenti di ciascuna realtà, posto che nel complesso nelle cinque provincie maggiormente contagiate a cui ci riferimento vivono 3milioni e 250mila persone”.

“Siamo consapevoli - concludono- dei gravosi impegni che dovete affrontare e siamo certi della vostra sensibilità oltre che della vostra attenzione”.