Coronavirus: Meloni, 'basta odio sinistra-M5S per chi lavora e produce'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "E' importante che il governo capisca una cosa: stiamo rischiando la desertificazione del sistema produttivo nazionale e di fronte ad un rischio così grande l'ideologia non ce la possiamo permettere, l'odio verso chi lavora e produce della sinistra e dei Cinquestelle non ce li possiamo permettere". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, criticando le misure contenute nel cosiddetto decreto legge liquidità.