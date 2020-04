Coronavirus: Manca (Pd), 'ok Cura Italia, risorse per famiglie e imprese'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il nostro sì è un sì convinto, non solo per ribadire fiducia al governo ma anche per garantire risorse che, con meno burocrazia e semplicità, possono arrivare a imprese e famiglie per la ripresa economica". Lo ha detto in aula al Senato Daniele Manca del Pd nelle dichiarazioni di voto sul dl Cura Italia.