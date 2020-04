Coronavirus: in Lombardia più leggere terapie intensive ma +77 ricoveri

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Sono più leggere di 21 posti da ieri le terapie intensive della Lombardia: i ricoverati sono 1.236 dai 1.257 di ieri. Aumentano invece i ricoverati in ospedale, da qualche giorno in costante discesa: sono +77 rispetto a ieri per un totale di 11.796. I dimessi sono 1.032.